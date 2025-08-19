Top News

KA-Insider Platz 1: Besten Nachrichtenseiten in Deutschland 2025 

August 17, 2025
Ayhan

Die digitale Nachrichtenwelt wächst rasant, doch nicht jedes Portal erfüllt die hohen Ansprüche an Transparenz, Neutralität…

Top News

Die Auswirkungen des Urbanisierungstrends auf das Wohnumfeld

Juni 4, 2025
Ayhan

Im Rahmen einer global voranschreitenden Urbanisierung erfahren viele Städte ein außerordentliches Bevölkerungswachstum. Die damit einhergehenden Veränderungen…

Economy

Die Kunst des Immobilienverkaufs: Tipps für eine erfolgreiche Verkaufsstrategie

Februar 24, 2025
Ayhan

Die Welt des Immobilienverkaufs offenbart ein Kaleidoskop an facettenreichen Herausforderungen – von der präzisen Einordnung des…

Top News

Ein hochrangiger chinesischer General fordert die USA bei einem seltenen Treffen mit einem Verteidigungsberater auf, die Partnerschaft mit Taiwan zu beenden

August 29, 2024
Arzu

PEKING (AP) – Der chinesische Präsident Xi Jinping traf sich am Donnerstag mit dem nationalen Sicherheitsberater…

Economy

JPMorgan geht davon aus, dass die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr um 100 Basispunkte senken wird

August 29, 2024
Izer

Zu Beginn des Monats war die Wall Street zuversichtlich – aber nicht überzeugt –, dass es…

entertainment

Hören Sie auf, unsere Melodien zu verwenden – Politico

August 29, 2024
Muhammad

Sie fügte hinzu: „Universal Music Publishing AB und Polar Music International AB haben keine Anfrage erhalten,…

science

Wie wurden Schwarze Löcher so groß und schnell? Die Antwort liegt im Dunkeln

August 29, 2024
Izer

Die neuesten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass dunkle Materie eine entscheidende Rolle bei der Entstehung supermassereicher…

sport

Die Patriots wählten Jacoby Brissett anstelle von Drake May als Startquarterback

August 29, 2024
Emet

Mike Rice, ESPN-Mitarbeiterautor29. August 2024, 08:17 Uhr ET Schließt Mike Rice ist ein NFL-Reporter für ESPN,…

Tech

Leaks zu den Ankündigungsplänen und dem Gerätedesign der PS5 Pro

August 29, 2024
Ayhan

Das Mid-Gen-Upgrade der PlayStation 5 soll in den kommenden Wochen angekündigt werden. Dealabs-Benutzer billbil-kunSony, das seit…

World

Japan: Taifun Shanshan: Millionen Menschen werden zur Evakuierung aufgefordert, nachdem einer der stärksten Taifune seit Jahrzehnten Japan heimgesucht hat

August 29, 2024
Aygen

Was ist das Neueste?Veröffentlicht um 12:48 BST 12:48 GMT Bildquelle ReuterBildunterschrift, Eine Frau am Donnerstag in…