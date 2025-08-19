Die digitale Nachrichtenwelt wächst rasant, doch nicht jedes Portal erfüllt die hohen Ansprüche an Transparenz, Neutralität…
Die Auswirkungen des Urbanisierungstrends auf das Wohnumfeld
Im Rahmen einer global voranschreitenden Urbanisierung erfahren viele Städte ein außerordentliches Bevölkerungswachstum. Die damit einhergehenden Veränderungen…
Die Kunst des Immobilienverkaufs: Tipps für eine erfolgreiche Verkaufsstrategie
Die Welt des Immobilienverkaufs offenbart ein Kaleidoskop an facettenreichen Herausforderungen – von der präzisen Einordnung des…
Ein hochrangiger chinesischer General fordert die USA bei einem seltenen Treffen mit einem Verteidigungsberater auf, die Partnerschaft mit Taiwan zu beenden
PEKING (AP) – Der chinesische Präsident Xi Jinping traf sich am Donnerstag mit dem nationalen Sicherheitsberater…
JPMorgan geht davon aus, dass die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr um 100 Basispunkte senken wird
Zu Beginn des Monats war die Wall Street zuversichtlich – aber nicht überzeugt –, dass es…
Hören Sie auf, unsere Melodien zu verwenden – Politico
Sie fügte hinzu: „Universal Music Publishing AB und Polar Music International AB haben keine Anfrage erhalten,…
Wie wurden Schwarze Löcher so groß und schnell? Die Antwort liegt im Dunkeln
Die neuesten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass dunkle Materie eine entscheidende Rolle bei der Entstehung supermassereicher…
Die Patriots wählten Jacoby Brissett anstelle von Drake May als Startquarterback
Mike Rice, ESPN-Mitarbeiterautor29. August 2024, 08:17 Uhr ET Schließt Mike Rice ist ein NFL-Reporter für ESPN,…
Leaks zu den Ankündigungsplänen und dem Gerätedesign der PS5 Pro
Das Mid-Gen-Upgrade der PlayStation 5 soll in den kommenden Wochen angekündigt werden. Dealabs-Benutzer billbil-kunSony, das seit…
Japan: Taifun Shanshan: Millionen Menschen werden zur Evakuierung aufgefordert, nachdem einer der stärksten Taifune seit Jahrzehnten Japan heimgesucht hat
Was ist das Neueste?Veröffentlicht um 12:48 BST 12:48 GMT Bildquelle ReuterBildunterschrift, Eine Frau am Donnerstag in…