Dolly Parton verschickt kostenlose Bücher an Kinder auf der ganzen Welt

Dolly Partons Vater wuchs in armen Verhältnissen auf und hatte nie die Gelegenheit, lesen zu lernen.

Inspiriert durch ihre Erziehung, Die 78-jährige Country-Musiklegende In den letzten drei Jahrzehnten hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Alphabetisierung durch das Buchverteilungsprogramm der Imagination Library zu verbessern. Das Programm wurde landesweit auf Orte wie Missouri und Kentucky ausgeweitet, zwei von 21 Bundesstaaten, in denen sich alle Kinder unter 5 Jahren anmelden können, um monatlich Bücher per Post nach Hause zu schicken.

Um das Ereignis zu feiern, besuchte sie am Dienstag beide Bundesstaaten, um für das Programm zu werben und die Geschichte ihres im Jahr 2000 verstorbenen Vaters Robert Lee Barton zu erzählen.

„In den Bergen hatten viele Menschen keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen, weil sie auf den Farmen arbeiten mussten“, sagte sie im Foley Theatre in Kansas City, Missouri. „Sie mussten alles tun, um das zu unterstützen.“ Rest der Familie.“

Parton, das vierte von zwölf Kindern aus einer armen Familie in den Appalachen, sagte, ihr Vater sei „einer der klügsten Menschen, die ich je gekannt habe“, aber es war ihm peinlich, weil er nicht lesen konnte.

Deshalb beschloss sie, anderen Kindern zu helfen, und startete das Programm 1995 in einem Landkreis in ihrem Heimatstaat Tennessee. Von dort aus verbreitete sich das Programm schnell, und heute werden monatlich mehr als 3 Millionen Bücher verschickt. Seit Beginn des Programms wurden Bücher an mehr als 240 Millionen Kinder in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Irland und Australien verschickt.

Missouri trägt die gesamten Kosten des Programms, die sich im letzten Geschäftsjahr auf 11 Millionen US-Dollar beliefen. Die meisten anderen Staaten stellen Mittel über ein Kostenteilungsmodell bereit.

„Die Kinder nannten mich ‚Book Lady‘, und Papa war darauf stolzer als darauf, dass ich ein Star war“, sagte Parton. „Aber Papa hatte auch das Gefühl, dass er wirklich großartige Arbeit geleistet hatte.“

In Kentucky sagte Gouverneur Andy Beshear am Dienstag bei einer Veranstaltung mit Barton, dass die Imagination Library Kinder in allen 120 Landkreisen erreicht. First Lady Brittany Beshear sagte, dass derzeit mehr als 120.000 Kinder in Kentucky – fast die Hälfte aller Kinder im Vorschulalter des Staates – registriert seien um Bücher über das Programm zu erhalten.

Die First Lady sagte, das Programm ermutige Familien zum gemeinsamen Lesen und ermögliche Kindern, vor Beginn des Kindergartens eine eigene persönliche Bibliothek zu haben, ohne dass für ihre Familien Kosten anfallen.

„Es ist eine wirklich großartige Möglichkeit, Kindern schon in jungen Jahren die Liebe zu Büchern und das Lesen beizubringen“, sagte Parton während der Veranstaltung in Lexington, Kentucky.

Parton, die vor einem Jahrzehnt einen Grammy Lifetime Achievement Award erhielt, sagte, sie wolle das Programm irgendwann in jedem Bundesstaat sehen. Während es das Programm in allen Bundesstaaten gibt, gibt es in 21 Bundesstaaten Gesetze, die sicherstellen, dass alle Kinder unter fünf Jahren angemeldet sind. Sie sagte, sie sei stolz darauf, dass ihr Vater lange genug gelebt habe, um den Start des Programms miterleben zu können.

„Das war meine Art, meinen Vater zu ehren, denn die Bibel sagt: Respektiere deinen Vater und deine Mutter“, sagte sie. „Und ich glaube nicht, dass das nur ‚gehorchen‘ bedeutet. Ich denke, es bedeutet, ihren Namen zu ehren und sie zu ehren.“

Barton ist selbst Autorin und zu ihren Titeln gehört das Kinderbuch „Coat of Many Colors“ aus dem Jahr 1996, das Teil des Buchvertriebsprogramms ist.

Während sie sich darauf vorbereitete, ihr berühmtes gleichnamiges Lied zu singen, erklärte sie, dass es um einen Mantel ginge, den ihre Mutter für sie aus einer Mischung unterschiedlicher Stoffe genäht hatte, weil die Familie zu arm war, um ein großes Stück eines Stoffes zu kaufen . Barton war stolz auf ihn, weil ihre Mutter ihn mit dem bunten Mantel verglich, von dem in der Bibel die Rede ist – ein wunderbares Geschenk Jakobs an seinen Sohn Joseph.

Aber ihre Klassenkameraden machten sich über sie lustig. Jahrelang sagte sie, die Erfahrung sei „sehr tiefer Schmerz“ gewesen.

Das Schreiben und Aufführen des Liedes ließ „den Schmerz für mich verschwinden“, sagte sie. Im Laufe der Jahre erhielt sie Briefe von Leuten, die ihr erzählten, dass das Lied dasselbe für sie bewirkte.

„Die Wahrheit ist, dass dieses kleine Lied nicht nur mir, sondern auch so vielen anderen Menschen aus so vielen verschiedenen Gründen so viel bedeutet, und das macht es zu meinem Lieblingslied“, erklärte sie.

Als Parton in Kentucky nach ihrem bleibenden Erbe gefragt wurde, sagte sie, sie wolle als „gutes Mädchen“ in Erinnerung bleiben, das hart gearbeitet und versucht habe, Menschen glücklich zu machen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

„Natürlich möchte ich als Songwriterin und Sängerin bekannt sein, aber ich kann ehrlich sagen, dass mir Imagination Library genauso viel, wenn nicht sogar mehr, bedeutet als fast alles, was ich jemals in meinem Leben getan habe“, sagte sie.

___

Hollingsworth berichtete aus Mission City, Kansas, und Schreiner berichtete aus Frankfort, Kentucky.