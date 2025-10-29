„Baywatch“-Stars geben zu, dass die Show „nicht wirklich gut“ war, und verraten, wie die Schauspieler sie großartig gemacht haben

Melden Sie sich bei Fox News an, um auf diesen Inhalt zuzugreifen Sie haben die maximale Anzahl an Artikeln erreicht. Melden Sie sich an oder erstellen Sie kostenlos ein Konto, um weiterzulesen. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben und auf „Weiter“ klicken, stimmen Sie den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie von Fox News zu, einschließlich unseres Hinweises zu finanziellen Anreizen. Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Der größte Star der Serie sagte Jahre später, dass die Handlung von „Baywatch“ „nicht wirklich gut“ sei.

In „Baywatch“ spielen David Hasselhoff, Pamela Anderson, Jeremy Jackson, Alexandra Paul, Carmen Electra, Yasmine Bleethe, David Charvet, Nicole Eggert und andere mit. Die Serie lief von 1989 bis 2001 und zog auf ihrem Höhepunkt wöchentlich 1,2 Milliarden Zuschauer an. Eggert, die Summer Quinn verkörpert, hat sich mit ihrer früheren Besetzung zusammengetan, um die TV-Serie in der Dokumentarserie „Baywatch: Moment in the Sun“ zu rezensieren.

Fast 35 Jahre später kann die Besetzung zugeben, dass die Handlungsstränge etwas albern waren.

„Die Show war nicht wirklich gut“, gab Hasselhoff in der Doku-Serie zu Volksmagazin„Aber wir haben es geschafft, weil wir leidenschaftlich waren.“

Kelly Slater, die den jungen Surfer Jimmy Slade porträtierte, erinnerte sich an die Dreharbeiten zu einer Episode, in der ein Oktopus ihr Surfbrett stahl und sie als Geiseln hielt.

„Ich hatte das Gefühl, dass der Text in vielerlei Hinsicht unlogisch war“, sagte er.

Der „unlogische“ Schreibstil scheint der Show jedoch geholfen zu haben.

„Wir waren die Zielscheibe der Witze in ‚The Tonight Show With Jay Leno‘.“ „Jedes Mal, wenn er einen Witz erzählte, stiegen unsere Einschaltquoten“, erklärte Mitschöpfer Douglas Schwartz.

Trotz des Erfolgs der Show erhielten die Schauspieler von „Baywatch“ nicht viel Geld. Laut Eggert erhielt jeder Star 3.500 US-Dollar pro Folge.

„Ich glaube, dass Friends damals eine Million Dollar pro Folge verdiente“, sagte sie während der Dokumentarserie.

„Ich erinnere mich, dass ich in Panik geriet, als ich meinen ersten Gehaltsscheck nach Steuern sah“, fügt Erika Eleniak hinzu. „Wie soll ich wirklich von diesem Geld leben können?“

„In ‚Baywatch‘ gibt es keinen einzigen reichen Schauspieler“, sagte Billy Warlock, der in zwei Staffeln der Serie Eddie Kramer spielte.

Eggert, die das Dokumentarserienprojekt „Baywatch“ leitete, gab den Fans in der Premiere am Montag ein Update über ihre Krebsreise.

„Mir geht es gut“, sagte Eggert die Leute Magazin Auf dem roten Teppich. „Ich befinde mich in einer gewissen Grauzone und habe meine Behandlung abgeschlossen und warte auf weitere Bildgebung und hoffentlich auf eine Operation.“

„Damit ist eine Menge Warten verbunden, was mir nicht wirklich bewusst war und worüber niemand wirklich spricht“, erklärte sie. „Aber die Grauzone ist am schwierigsten, weil man nicht weiß, was los ist, und wenn ich behandelt werde, habe ich das Gefühl, etwas Nützliches zu tun.“

Im Jahr 2023 wurde bei Eggert ethmoidaler Brustkrebs im Stadium II diagnostiziert.

